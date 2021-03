Le regioni dove le terapie intensive sono più sotto pressione, l’elenco



I recenti dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (14 marzo) fanno ben intendere come la pressione sui reparti di terapia intensiva in Italia per i malati di coronavirus stia continuando a crescere. La regione più a rischio è l’Umbria (57%) ben oltre la soglia critica (fissata al 30% dal ministero della Salute).

Continua a leggere



I recenti dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (14 marzo) fanno ben intendere come la pressione sui reparti di terapia intensiva in Italia per i malati di coronavirus stia continuando a crescere. La regione più a rischio è l’Umbria (57%) ben oltre la soglia critica (fissata al 30% dal ministero della Salute).

Continua a leggere

Continua a leggere