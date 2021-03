Le regioni italiane che hanno vaccinato contro il Covid meno over 80 finora



In Italia è stato vaccinato contro il Covid-19 con doppia dose solo il 23,52% degli over 80, che rappresentano la fascia più a rischio di contrarre la forma grave della malattia. In otto regioni la percentuale si ferma al di sotto del 20%: si tratta di Sardegna, Toscana, Calabria, Umbria, Lombardia e Puglia, Sicilia e Abruzzo.

