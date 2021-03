Le zone rosse e arancione scuro in Italia per Covid: la lista regione per regione



Bologna, Modena, quattro comuni calabresi e la provincia di Ancona sono le ultime aree italiane a passare in zona rossa. Sardegna unica regione bianca. Ma dai giorni scorsi sono molti i comuni e le zone in cui si è deciso di imporre misure anti contagio più forti (come la zona arancione scuro), soprattutto per fermare la circolazione delle varianti, in primis quella inglese.

