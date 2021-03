Livorno, 28enne uccide il padre con una coltellata in pancia



Omicidio in provincia di Livorno, al culmine di una lite un ragazzo ha colpito a morte il padre nell’abitazione dove vivevano. Il ragazzo ha poi chiamato i soccorsi, ma per il genitore non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

