Locatelli: “Misure restrittive necessarie: dopo Pasqua situazione sarà più favorevole”



Una situazione maggiormente favorevole potrebbe presentarsi dopo Pasqua con l’introduzione delle misure restrittive attuate dal nuovo governo. A dirlo è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità che ha sottolineato come le misure messe in atto a partire da oggi e in vista delle festività pasquali siano necessarie e contenere la diffusione del virus così da poter registrare un miglioramento a partire dal mese di aprile.

