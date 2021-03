L’oroscopo di oggi 19 marzo 2021: Bilancia e Acquario non zittiscono le emozioni



Nell’oroscopo di oggi, venerdì 19 marzo 2021, troviamo una grande vitalità ed energia mista al bisogno di far sentire i nostri bisogni e sentimenti profondi. La Luna nei Gemelli congiunta a Marte e Plutone in sestile al Sole e a Venere in Pesci indicano la capacità di rimetterci in piedi ma anche la necessità di dare ascolto ai nostri bisogni e alle nostre spinte emotive profonde. Siete pronti?

