L’oroscopo di oggi 2 marzo 2021: idee innovative irrefrenabili per Bilancia e Gemelli



L’oroscopo di oggi martedì 2 marzo 2021 ha solamente la Luna in Bilancia che tenta di far ragionare gli eccessi acquariani del pensiero. Mercurio infatti, pianeta del pensiero, non solo si trova da diverse settimane nell’innovativo segno dell’Acquario ma oggi è anche congiunto a Giove, pianeta della sicurezza spavalda. Come a dire che la paura di rompere col passato sarà davvero chiusa in cantina!

