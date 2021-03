L’oroscopo di oggi 26 marzo 2021: Gemelli e Pesci sparano sentenze senza controllo



Nell’oroscopo di oggi, venerdì 26 marzo 2021, la Luna si trova nel segno della Vergine e sarà utilissima per bilanciare l’impeto di energie e di pensieri fuori controllo che animeranno la vostra giornata. Venere infatti è focosa e passionale in Ariete mentre Marte in Gemelli non sente ragioni se ha qualcosa che gli frulla nella testolina. Luna in Vergine salvaci tu!

