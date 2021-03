L’oroscopo di oggi 3 marzo 2021: attenzione emotiva per Pesci e Scorpione



Nell’oroscopo di oggi 3 marzo 2021 dobbiamo salutare Marte che resta per l’ultimo giorno nel segno del Toro nel quale ha ridato forza a tutti i genuini piaceri quotidiani dei quali abbiamo potuto godere anche a casa. Il Sole e la Luna entrambi in segni d’acqua (Pesci e Scorpione) sono perfetti per amplificare le emozioni ma anche il senso civico. Ne abbiamo bisogno!

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi 3 marzo 2021 dobbiamo salutare Marte che resta per l’ultimo giorno nel segno del Toro nel quale ha ridato forza a tutti i genuini piaceri quotidiani dei quali abbiamo potuto godere anche a casa. Il Sole e la Luna entrambi in segni d’acqua (Pesci e Scorpione) sono perfetti per amplificare le emozioni ma anche il senso civico. Ne abbiamo bisogno!

Continua a leggere

Continua a leggere