L’oroscopo di oggi 4 marzo 2021: voglie birichine per Gemelli e Scorpione



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 4 marzo 2021, la Luna nel segno dello Scorpione insieme a Marte nel segno dei Gemelli (da ieri) e a Venere in Pesci in sestile a Urano, parlano tutti di una rinnovata voglia di flirtare, di mettersi in gioco, di iniziare delle relazioni vitali, vivaci, non convenzionali e anche stuzzicanti per l’intelletto (non solo per il cuore).

