L’oroscopo di oggi 8 marzo 2021: sentimenti forti e decisi per Capricorno e Pesci



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 8 marzo 2021, la Luna si trova nel segno del Capricorno quindi, di suo, non forte. Il bello però è che questa Luna indipendente e forte si avvicina alla congiunzione con Plutone, il pianeta delle passioni profonde, e si mette in sestile (quindi a favore) di Sole, Venere e Nettuno tutti nel segno dei Pesci. Tutto ciò è utilissimo per dare spazio alle nostre emozioni. Siete pronti?

