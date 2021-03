Lotto vaccino AstraZeneca ritirato: sequestri Nas in via precauzionale in tutta Italia



In corso in tutta Italia sequestri da parte dei carabinieri dei Nas delle dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca del lotto ABV2856, bloccato nelle scorse ore dall’Aifa in seguito a una morte sospetta in Italia e ad alcune segnalazioni in Europa. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Continua a leggere



In corso in tutta Italia sequestri da parte dei carabinieri dei Nas delle dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca del lotto ABV2856, bloccato nelle scorse ore dall’Aifa in seguito a una morte sospetta in Italia e ad alcune segnalazioni in Europa. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Continua a leggere

Continua a leggere