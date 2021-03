Lucca, bimba di 3 anni cade dalla finestra e fa volo di 4 metri: salvata dai fili stendipanni



Un incidente spaventoso che però avrebbe potuto avere conseguenze ancora maggiori e forse tragiche per l bambina se l’impatto sul terrazzo al piano di sotto fosse stato diretto. Fondamentali per attutirete il colpo infatti sarebbero stati alcuni fili per stendere i panni che avrebbero rallentato la caduta.

Continua a leggere



Un incidente spaventoso che però avrebbe potuto avere conseguenze ancora maggiori e forse tragiche per l bambina se l’impatto sul terrazzo al piano di sotto fosse stato diretto. Fondamentali per attutirete il colpo infatti sarebbero stati alcuni fili per stendere i panni che avrebbero rallentato la caduta.

Continua a leggere

Continua a leggere