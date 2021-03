Ludovica Frasca si è sposata con una cerimonia di pochi minuti: “Anelli fatti di cavi elettrici”



L’ex velina di Striscia la notizia ha sposato il compagno, l’imprenditore inglese naturalizzato americano Frank Faricy, con una cerimonia lampo celebrata alla presenza di pochissimi amici in Municipio negli Stati Uniti (la coppia vive in Florida). Seguirà un matrimonio più fastoso, che verrà officiato in Italia.

