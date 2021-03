Lutto a Molfetta, Anna muore di Covid a 29 anni senza patologie pregresse: “Non è giusto”



Anna Scardigno è morta di Covid a soli 29 anni a Molfetta: è tra le vittime più giovani della pandemia in Puglia e in Italia. L’annuncio del sindaco, Tommaso Minervini: “Maledetto Covid che ti sei preso una vita così giovane. Avverto come tutti voi un profondo senso di ingiustizia per questa perdita. Non è giusto”.

