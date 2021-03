Madame: “Sono bisessuale, attratta sia dagli uomini che dalle donne”



Madame, in gara a Sanremo 2021 con “Voce”, ha 19 anni e le idee chiare. “Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa”, racconta in pieno Festival a proposito di sessualità e gender fluid.

