Malore mentre è a cena da amici, Francesca muore improvvisamente a 24 anni: giallo sulle cause



Giallo a Pineto, in provincia di Teramo, dove nei giorni scorsi una ragazza di soli 24 anni, Francesca Martellini, è morta improvvisamente mentre era a casa di amici. Dopo cena ha detto che non si sentiva bene e che avrebbe riposato un po’, ma poi è stata trovata priva di sensi. La Procura ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti e ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

