Malore per Giovanni Ciacci: “Mi ha salvato Adriana Volpe, grazie a lei mi hanno soccorso”



Lo stilista e opinionista racconta di essersi sentito male e di essere stato soccorso grazie all’intervento di Adriana Volpe, che proprio in quel momento era con lui al telefono: “Le sarò sempre grato”. Ciacci ha avuto il Covid in una forma asintomatica ma con brutti strascichi: a causa di danni gravi ai polmoni non potrà fare l’Isola dei Famosi.

