Maltempo, allerta meteo domenica 14 marzo: l’elenco delle regioni a rischio



Allerta meteo domenica 14 marzo per rischio maltempo. La Protezione civile ha emesso per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse segnalando una allerta gialla di ordinaria criticità per alcune regioni per rischio temporali e idrogeologico ma segnalando il pericolo per i foti venti di burrasca da Nord a Sud.

