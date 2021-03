Maltempo con temporali, allerta meteo gialla martedì 9 marzo in 7 regioni: l’elenco



Allerta meteo gialla, martedì 9 marzo, in sette regioni. Lo comunica la Protezione civile che quotidianamente aggiorna il bollettino di criticità sul proprio sito. Segnalata ordinaria criticità per rischio idraulico, per rischio temporali e per rischio idrogeologico in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Umbria, Marche.

