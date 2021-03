“Mamma sto male” e poi sviene. La raccolta fondi per Alessia, in coma per emorragia cerebrale



Alessia Cammozzo si è sentita male il giorno del suo 22esimo compleanno: da allora, la ragazza è in stato vegetativo a causa di un’emorragia cerebrale. La giovane non è cosciente ormai da un anno e mezzo e con la scadenza dei termini per la riabilitazione, la zia ha lanciato una raccolta fondi per permetterle di avere assistenza medica tra le mura di casa.

