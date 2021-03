Mangiano carne di tartaruga a pranzo, tutti avvelenati in Madagascar: 19 morti tra cui 9 bimbi



La strage nella zona di Vatomandry, lungo la costa orientale dell’Isola africana, dove in poche ore sono state ricoverate oltre trenta persone per intossicazione alimentare. Tutta colpa di un’alga di cui le tartarughe marine si nutrono in alcuni periodi dell’anno e che rendono la loro carne tossica per le persone che la ingeriscono.

Continua a leggere



La strage nella zona di Vatomandry, lungo la costa orientale dell’Isola africana, dove in poche ore sono state ricoverate oltre trenta persone per intossicazione alimentare. Tutta colpa di un’alga di cui le tartarughe marine si nutrono in alcuni periodi dell’anno e che rendono la loro carne tossica per le persone che la ingeriscono.

Continua a leggere

Continua a leggere