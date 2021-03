Marta Novello si è svegliata dal coma e ha voluto incontrare i genitori



Dopo le coltellate, Marta Novello è uscita dal coma e ha espresso il desiderio di incontrare i genitori. Secondo i medici, i colpi inferti sono stati 27 in tutto e hanno portato Marta in sala operatoria due volte: la prima per una lesione al polmone e la seconda per quella a un tendine. La ragazza non ricorda ancora cosa sia avvenuto.

