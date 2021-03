Matilda De Angelis è single dopo l’amore con Andrea Arcangeli



Matilda De Angelis sarà una delle protagoniste della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico della kermesse l’ha voluta al suo fianco come co-conduttrice. Nonostante in questi anni sia diventata particolarmente famosa, la 25enne non è mai stata avvezza alla vita mondana e della sua vita privata si sa ben poco, se non che ha avuto una relazione con il collega Andrea Arcangeli e attualmente ha dichiarato di essere single.

Continua a leggere



Matilda De Angelis sarà una delle protagoniste della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico della kermesse l’ha voluta al suo fianco come co-conduttrice. Nonostante in questi anni sia diventata particolarmente famosa, la 25enne non è mai stata avvezza alla vita mondana e della sua vita privata si sa ben poco, se non che ha avuto una relazione con il collega Andrea Arcangeli e attualmente ha dichiarato di essere single.

Continua a leggere

Continua a leggere