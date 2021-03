Medico in prima linea contro il Covid: “Bologna come Bergamo, zona rossa inevitabile”



Preoccupa la situazione nel capoluogo emiliano: il numero dei ricoveri in terapia intensiva ha superato la soglia di guardia e i contagi rimangono alti. Non sono bastate le misure introdotte qualche giorno fa per la zona arancione scuro, molto probabile il nuovo cambio di colore a stretto giro. Ma a preoccupare sono anche altre zone della regione: Fanpage.it ne ha parlato col professor Stefano Nava, direttore della struttura complessa di Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, che segue proprio pazienti covid.

Continua a leggere



Preoccupa la situazione nel capoluogo emiliano: il numero dei ricoveri in terapia intensiva ha superato la soglia di guardia e i contagi rimangono alti. Non sono bastate le misure introdotte qualche giorno fa per la zona arancione scuro, molto probabile il nuovo cambio di colore a stretto giro. Ma a preoccupare sono anche altre zone della regione: Fanpage.it ne ha parlato col professor Stefano Nava, direttore della struttura complessa di Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria Ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, che segue proprio pazienti covid.

Continua a leggere

Continua a leggere