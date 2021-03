Meghan Markle contro Buckingham Palace: “Continue falsità su di noi”



A ridosso dell’intervista più attesa d’America, quella che Oprah Winfrey è riuscita a strappare al Principe Harry e sua moglie Meghan, l’attrice si è trovata a dover rispondere di accuse di bullismo risalenti al periodo in cui era da poco entrata nella Royal Family, pubblicate dal Times. La coppia, come si vede anche in un nuovo spezzone della chiacchierata oltre oceano, ha dichiarato che su di loro sono state dette solo falsità dalla stampa inglese.

