Meghan Markle soffocata dalla Regina nella vignetta di Charlie Hebdo



La vignetta di Charlie Hebdo in cui si vede la Regina soffocare Meghan Markle, come accaduto a George Floyd, sta facendo discutere. Rabbia da parte dei movimenti del Black Lives Matter: “È una vignetta che non fa ridere ed è sbagliata su tutti i livelli”. Nessuna reazione da parte di Meghan Markle.

