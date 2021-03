Mercurio nel pesce, Ministero ritira tranci smeriglio Mako congelato: “Non consumatelo”



Il Ministero della Salute ha stabilito il richiamo tranci di smeriglio Mako congelato a marchio “Lodi” per rischio chimico. “Il tenore in mercurio supera il limite: 1,76 ± 0,246 mg/kg”, si precisa nell’avviso pubblicato sul sito. Il consiglio in caso di acquisto è quello di non consumare il prodotto o di riconsegnarlo al punto di acquisto.

