Mezzo milione di vaccinazioni al giorno: come il governo vuole arrivarci per sconfiggere il Covid



Nell’ambizioso obiettivo del piano strategico del governo italiano contro la pandemia covid un ruolo fondamentale lo avranno Protezione civile e Difesa. Proprio su questi due pilastri si basa infatti la strategia per accelerare in modo significativo la campagna vaccinale in tutto il Paese in vista della vaccinazione di massa.

