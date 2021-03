Michele Bravi a Sanremo 2021: il cantante non è fidanzato, ma nella sua vita c’è una persona speciale



Michele Bravi torna sul palco dell’Ariston nella serata dedicata alle cover insieme ad Arisa. Il cantante ha attraversato un lungo periodo lontano dalle scene a causa di un incidente automobilistico che gli ha cambiato la vita e che l’ha gettato in un grande sconforto. Grazie alla ad un percorso terapia, tuttora in corso, e all’amore del suo ex ragazzo, il 26enne è riuscito a riprendere in mano la sua carriera.

