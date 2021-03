Migliora la 14enne in rianimazione per Covid a Firenze: “Respiro quasi spontaneo, è vigile”



Migliorano le condizioni della 14enne di Grosseto ricoverata in rianimazione all’ospedale Meyer di Firenze per Covid. La conferma a Fanpage.it dalla direttrice sanitaria Francesca Bellini: “La ragazzina ha quasi un respiro spontaneo ed è vigile. Resta ancora sotto osservazione in rianimazione, ma credo che presto potrà essere trasferita in un reparto ordinario.”. Nel nosocomio toscano altri tre bimbi positivi.

