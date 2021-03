Migranti, barcone in avaria in acque libiche: sono almeno 15 le vittime



Un naufragio al largo della costa libica è costato la vita a 15 migranti, provenienti principalmente dall’Africa, che stavano cercando di raggiungere l’Italia. Lo racconta l’Organizzazione internazionale per le migrazioni su Twitter, spiegando che 95 persone sono state portate in salvo dalla guardia costiera libica e che molti di loro hanno delle ustioni o sono in ipotermia.

