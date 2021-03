“Mio figlio è un fannullone di 50 anni”: la madre ottiene dal giudice l’allontanamento da casa



Il caso in provincia di Torino. L’uomo a detta della madre non lavora, non contribuisce alle faccende domestiche e non avrebbe nessuna di cambiare vita. In un paio di occasioni l’avrebbe minacciata. Così, esasperata, ha deciso rivolgersi ai carabinieri, prima, e alla procura poi per cacciarlo di casa. Il giudice le ha dato ragione.

Continua a leggere



Il caso in provincia di Torino. L’uomo a detta della madre non lavora, non contribuisce alle faccende domestiche e non avrebbe nessuna di cambiare vita. In un paio di occasioni l’avrebbe minacciata. Così, esasperata, ha deciso rivolgersi ai carabinieri, prima, e alla procura poi per cacciarlo di casa. Il giudice le ha dato ragione.

Continua a leggere

Continua a leggere