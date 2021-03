“Mio figlio non mette mascherina in classe”, mamma litiga con la preside: arriva polizia a scuola



“Un inutile attentato alla libertà personale” così la mamma del ragazzino ha definito l’utilizzo del dispositivo di sicurezza per arginare l’epidemia da Coronavirus. La dirigente scolastica si è vista costretta a chiamare la polizia. L’episodio di Messina non è comunque un caso isolato. Nel frattempo sulla mascherina è intervenuto il Consiglio di Stato: “Accertare che non sia nociva per i bambini”.

