“Mio padre in Rsa, non lo abbraccio da un anno”: il racconto di Serena



Serena racconta di non vedere suo padre da un anno dopo che nel settembre del 2019 è entrato in una Rsa per riprendersi da una brutta ischemia. Dall’inizio del 2020 la struttura ha interrotto le visite e da allora il 79enne vede sua figlia dal balcone, una volta alla settimana, quando lei va alla reception per portare le sigarette, qualche fumetto e qualcosa di buono da mangiare.

