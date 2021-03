Modena, auto esce di strada, travolge e uccide un pedone di 51 anni



Tragico incidente questa mattina intorno alle 7 lungo la Strada Provinciale 569, all’altezza della ditta Menabue carrelli elevatori nella zona artigianale di Vignola: una Fiat Punto che in quel momento stava transitando è uscita di strada travolgendo un pedone. Per l’uomo, 51 anni, non c’è stato niente da fare.

