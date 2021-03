Monia, che ha partorito mentre era positiva al Covid ed è finita in rianimazione: “Virus bastardo”



La storia di Monia, neomamma di Turi, che ha dato alla luce la sua bambina mentre era positiva al virus e per colpa del quale è finita per qualche giorno nel reparto di rianimazione. Oggi è tornata a casa ma ancora non ha potuto abbracciare la figlia: “È un virus bastardo, che ti manda il conto dei suoi sintomi ogni giorno, anzi, ad ogni ora la tua situazione può cambiare, può peggiorare improvvisamente. Proteggiamoci”.

