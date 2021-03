Monica Supertino, il magistrato che insulta la polizia: “Con la vostra multa mi ci pulisco il cu***



È finita con il ritiro della patente e una segnalazione agli uffici giudiziari per la valutazione del caso, l’infrazione contestata a Torino al pubblico ministero Monica Supertino, assegnata al gruppo fasce deboli della procura torinese. Non è la prima volta che la pm a parlare di sé. Salutista, appassionata di ricette e diete, alcuni anni fa aveva pubblicato sul web dei filmati, successivamente rimossi, in cui spiegava come “ottenere un fisico non solo magro, ma statuario….”

