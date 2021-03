Monitoraggio Iss, indice Rt di trasmissibilità del virus a 1,16: superano soglia critica 13 regioni



Resta fermo a 1,16 l’indice Rt di trasmissibilità del virus sul territorio nazionale, così come rilevato dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Aumentano anche le Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva sopra la soglia critica del 30 per cento: passando in una settimana da 11 a 13.

