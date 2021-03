Monitoraggio Iss, indice Rt scende a 1,08: quali Regioni restano automaticamente in zona rossa



Le Regioni che restano automaticamente in zona rossa per aver superato il limite massimo di incidenza dei contagi, cioè i casi settimanali per 100mila abitanti. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Iss, ad aver superato i 250 casi per 100mila abitanti, oltre alla Valle D’Aosta che passa in zona rossa, ci sono altre 7 regioni e una provincia autonoma.

