Monitoraggio Iss, Rt supera l’1 dopo due mesi: “Netta accelerazione della pandemia”



Per la prima volta in quasi due mesi l’indice di contagio Rt in Italia supera l’1: secondo monitoraggio settimanale di oggi venerdì 5 marzo sulla situazione epidemiologica del nostro Paese realizzato da Istituto superiore della Sanità e Ministero della Salute l’indice Rt medio nazionale è passato da 0,99 della scorsa settimana a 1,06. Preoccupa la diffusione di contagi fuori tracciamento così come l’aumento delle terapie intensive (+26%).

Continua a leggere



Per la prima volta in quasi due mesi l’indice di contagio Rt in Italia supera l’1: secondo monitoraggio settimanale di oggi venerdì 5 marzo sulla situazione epidemiologica del nostro Paese realizzato da Istituto superiore della Sanità e Ministero della Salute l’indice Rt medio nazionale è passato da 0,99 della scorsa settimana a 1,06. Preoccupa la diffusione di contagi fuori tracciamento così come l’aumento delle terapie intensive (+26%).

Continua a leggere

Continua a leggere