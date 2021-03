Morta dopo contagio in ospedale Lecce, il figlio: “Era sana, è uscita in una bara. Voglio giustizia”



Chiede verità e giustizia il figlio di Claudia Casarano, la donna di 49 anni morta nei giorni scorsi dopo essere risultata positiva al Covid-19 mentre era ricoverata nel Reparto Oncologico al Vito Fazzi a Lecce. È la settima vittima di un focolaio di Coronavirus scoppiato in ospedale: “In un reparto così delicato non dovrebbe accadere. E come entrare con un mitra e sparare”.

