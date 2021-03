Multa milionaria per Autostrade: “Non ha ridotto i pedaggi nonostante code e rallentamenti”



l’Antitrust ha multato Autostrade per l’Italia per non aver ridotto i pedaggi autostradali nonostante code e rallentamenti cronici dovuti alle gravi carenze nella manutenzione delle infrastrutture su alcuni tratti. Tra le problematiche più evidenti viene segnalata una consistente riduzione delle corsie di marcia e la riduzione della velocità massima consentita per lunghi tratti con gravi danni all’economia.

