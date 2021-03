Nelle Marche il primo caso di variante sudafricana: in rianimazione una donna



Una donna è stata ricoverata in ospedale dopo aver contratto la variante sudafricana del Covid-19. Per il momento risponde bene alle cure secondo quanto dichiarato dai medici. Era andata in Svezia per motivi di lavoro e al ritorno ha fatto un tampone di controllo risultato positivo. Nel corso delle settimane le sue condizioni di salute si sono aggravate.

