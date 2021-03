No all’attenuante della “tempesta emotiva”: condannato a 30 anni l’assassino di Olga Matei



Dopo più di quattro anni dal terribile omicidio è giunta la condanna definitiva a 30 anni per l’assassino di Olga Matei, l’allora fidanzato Michele Castaldo che nel 2016 strangolò la donna a Riccione. Nessun attenuante per l’uomo per nella prima sentenza d’appello ha visto la pena ridursi a 16 anni per una “soverchiante tempesta emotiva” causata dal suo vissuto: sentenza aspramente criticata che aveva portato a un appello bis.

