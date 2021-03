“Noi, commessi dei supermercati, sempre in prima fila ma esclusi al momento dal piano vaccini”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Monica: “La categoria dei commessi non è stata assolutamente considerata tra quelle che necessitano quanto prima di essere vaccinate. Abbiamo svolto sino ad oggi con moltissimi sacrifici e ogni giorno siamo in contatto con tantissime persone. Non ci possiamo fermare neanche col lockdown, eppure non siamo stati presi minimamente in considerazione nel piano vaccinale”.

Continua a leggere



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Monica: “La categoria dei commessi non è stata assolutamente considerata tra quelle che necessitano quanto prima di essere vaccinate. Abbiamo svolto sino ad oggi con moltissimi sacrifici e ogni giorno siamo in contatto con tantissime persone. Non ci possiamo fermare neanche col lockdown, eppure non siamo stati presi minimamente in considerazione nel piano vaccinale”.

Continua a leggere

Continua a leggere