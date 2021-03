“Noi, studenti della Dad, passiamo troppo tempo davanti al pc: chiediamo ai prof di rallentare”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una lettrice, al 4° di un istituto professionale, esasperata per la dad. “Passiamo tutti i giorni davanti al computer. Chiediamo di rallentare perché non c’è bisogno di fare la corsa a chi finisce prima il programma e le uniche risposte che ci vengono date è che ‘tanto siete in zona rossa, non potete uscire, un compitino in più non vi farà male'”.

