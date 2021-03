Non c’è un alcun nesso tra il vaccino trivalente e l’autismo: lo dice la Cassazione



Non c’è un alcun nesso tra il vaccino trivalente e l’autismo. Non esistono evidenze scientifiche per stabilire che il primo provochi la sindrome. Così i giudici della Suprema Corte in merito al caso di un bambino emiliano al quale era stato somministrato il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia. Poi erano insorti i sintomi dell’autismo. Si è trattato solo di un collegamento temporale.

