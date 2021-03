“Non credo più nelle istituzioni, non credo più nell’uomo. Dopo un anno di Covid la mia speranza è morta”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di un lettore: “Nei primi mesi, però, in noi c’era una speranza, la speranza di uscirne il prima possibile, magari cambiati, magari in meglio… Ma oggi tra istituzioni che “predicano bene e razzolano male”, negazionisti, persone sempre più egoiste, dopo un anno avete ancora una speranza? In chi? In cosa?”.

