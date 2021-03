Non può andare in ospedale e guarda la moglie dalla finestra: la storia fa il giro del web



Non può andare a trovare la moglie in ospedale a causa delle restrizioni anti-Covid, così decide di andare sotto la finestra della sua stanza dopo il lavoro soltanto per guardarla. La storia d’amore di due giovani sposi sta facendo il giro di internet: il racconto arriva da Udine ed è stato condiviso online da Giulia, la protagonista di questo piccolo gesto d’amore.

